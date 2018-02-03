Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести спортсменов на недопуск в Пхенчхан 2018

3 Февр. 2018 2018-02-03T13:04:11+03:00

Шесть спортсменов не смогли попасть на Олимпиаду 2018 через суд. Фото: REUTERS

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В субботу, 3 февраля, была поставлена точка в деле шести российских спортсменов, которые подавали иски в Федеральный суд Швейцарии на недопуск на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. В их числе были лидеры сборной России в конькобежном спорте Денис Юсков и Павел Кулижников, сообщает Insidethegames.

Все апелляции были отклонены. В списке спортсменов - Денис Юсков, Павел Кулижников (конькобежный спорт), Дмитрий Васильев (прыжки на лыжах с трамплина), Ирина Старых, Александр Логинов (биатлон), Татьяна Бородулина (шорт-трек). Все спортсмены не получили приглашение, поскольку МОК выдвинул требование к спортсменам - отсутствие допинг-случаев в карьере.

Олимпиада 2018 в Пхенчахне пройдет с 9 по 25 февраля. В составе нашей команды, на данный момент - 168 человек. Конькобежка Ольга Граф отказалась от присланного ей приглашения.