2018-02-03T13:22:58+03:00
Политика

СМИ раскрыли планы нападения украинской армии на ДНР и ЛНР

По некоторым данным, для наступления создаются две группировки войск на луганском и донецком направлениях
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ раскрыли планы нападения украинской армии на ДНР и ЛНРСМИ раскрыли планы нападения украинской армии на ДНР и ЛНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В распоряжение СМИ попали документы, в которых говорится о планах нападения украинской армии на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Согласно этим бумагам, перед подразделениями и частями вооруженных сил Украины (ВСУ) поставлены задачи по подготовке, проведению и всестороннему обеспечению наступательной операции.

В частности, журналисты выяснили, что для наступления украинской армии создаются две группировки войск на луганском и донецком направлениях.

Что касается ДНР, то там главный удар, по сведениям СМИ, будет нанесен по населенному пункту Иловайск, затем же военные планируют атаковать село Безыменное. При этом к исходу пятых суток ВСУ рассчитывают выйти на рубеж Бойковское-Новоазовск, а еще через девять дней - овладеть рубежом Лутугино-Иловайск-Комсомольское-Победа.

А вот прорвать оборону ЛНР украинские военные планируют в районе Лутугино, сообщает ФАН со ссылкой на появившиеся в его распоряжении документы.

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