2018-02-03T13:32:25+03:00
Спорт

На Олимпиаде 2018 года будут использованы старые пробирки для допинг-проб

Ответственность в этом вопросе будет возложена на ВАДА
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Старые пробирки будут использоваться на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Старые пробирки будут использоваться на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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В субботу, 3 февраля, прояснился вопрос с контейнерами для допинг-проб на Олимпиаде 2018 года. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс на пресс-конференции заявил, что, скорее всего, в Пхенчхане будут использованы пробирки старого образца.

- WADA несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб. Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе, - заявил Адамс на пресс-конференции в Пхенчхане.

Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство заявило о получении информации о возможности вскрыть допинг-контейнеры. Имеются ввиду пробирки образца 2017 года. Фирма-производитель, в свою очередь, заявило о том, что в результате тестов проблем найдено не было.

Однако, все же было рекомендовано на предстоящей Олимпиаде 2018 использовать контейнеры старого образца, которые были на Играх 2016 в Рио-де-Жанейро.

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