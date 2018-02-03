2018-02-03T14:17:31+03:00
Наука

NASA опубликовало панорамное видео с Марса

Марсоход Curiosity сделал запись с высоты 327 метров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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NASA опубликовало панорамное видео с МарсаNASA опубликовало панорамное видео с МарсаФото: кадр с видео
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NASA опубликовало панорамное видео расположенного на Марсе кратера Гейл.

Запись сделал марсоход Curiosity, который в 2012 году достиг Красной планеты и с тех пор занимается ее изучением. Как стало известно, уникальные кадры с высоты 327 метров были сделаны еще 25 октября прошлого года, однако до Земли они дошли совсем недавно.

Кстати, это видео является первым наиболее полным, которое ученые получили от Curiosity. Специалисты полагают, что благодаря такой точной записи они смогут изучить поверхность Марса более детально.

NASA выложило в сеть панорамное видео с Марса .

Напомним, в июне прошлого года NASA поделилось снимком, сделанным автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с орбиты Красной планеты. На том изображении, в частности, хорошо был виден марсоход Curiosity (NASA's Curiosity Mars rover), размер которого 3 на 2,8 метра.

Стоит отметить, что Curiosity находится на Марсе с августа 2012 года. За это время он преодолел 18 километров.

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