3 Февр. 2018 2018-02-03T14:47:59+03:00

В Москве более 60 тысяч человек посетили патриотическую акцию «Россия в моем сердце!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Более 60 тысяч человек посетили патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце!», которая состоялся на Васильевском спуске в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт «Россия в моем сердце!». В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек», - отметила Волк.

По ее словам, охрану порядка на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.

На данный момент митинг уже закончился. Инициатором патриотических акций, которые прошли сегодня во многих городах страны, стала Общественная палата РФ. Целью мероприятий было продемонстрировать единство народа и почтить память героев Великой Отечественной войны в 75-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Также были подняты темы антироссийских санкций, запрета российской символики на Олимпиаде в Пхенчхане и другие волнующие граждан вопросы.