2018-02-03T14:47:59+03:00
Общество

В Москве более 60 тысяч человек посетили патриотическую акцию «Россия в моем сердце!»

Охрану порядка обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и добровольцы народной дружины
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments206
В Москве более 60 тысяч человек посетили патриотическую акцию «Россия в моем сердце!»В Москве более 60 тысяч человек посетили патриотическую акцию «Россия в моем сердце!»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Более 60 тысяч человек посетили патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце!», которая состоялся на Васильевском спуске в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт «Россия в моем сердце!». В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек», - отметила Волк.

По ее словам, охрану порядка на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.

На данный момент митинг уже закончился. Инициатором патриотических акций, которые прошли сегодня во многих городах страны, стала Общественная палата РФ. Целью мероприятий было продемонстрировать единство народа и почтить память героев Великой Отечественной войны в 75-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Также были подняты темы антироссийских санкций, запрета российской символики на Олимпиаде в Пхенчхане и другие волнующие граждан вопросы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве в субботу выпало рекордное количество снега
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей