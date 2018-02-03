2018-02-03T15:41:29+03:00
В мире

В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля

По последним данным, пострадали не менее шести человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиляВ итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиляФото: кадр с видео
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В субботу, 3 февраля, неизвестные устроил стрельбу на улицах итальянского города Мачерата, расположенного на побережье Адриатического моря. По некоторым данным, преступники ехали по городу на машине и стреляли в прохожих прямо из авто.

В результате инцидента пострадали не менее шести человек. Причем четверо из них, по словам медиков, находится в тяжелом состоянии. Что касается стрелявших, то их, как сообщает ряд местных СМИ, удалось задержать. Между тем, по другим сведениям, подозреваемым удалось скрыться.

Стрельба в городе Марчерата.

Предположительно, инцидент стал следствием произошедшей ранее ссоры между несколькими иностранцами «неевропейского происхождения», пишет газета Corriere della Sera. Кроме того, есть информация, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах.

Мэр Романо Каранчини обратился к жителям Мачераты с призывом не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации.

Стрельба в городе Марчерата .

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