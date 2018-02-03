В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
В субботу, 3 февраля, неизвестные устроил стрельбу на улицах итальянского города Мачерата, расположенного на побережье Адриатического моря. По некоторым данным, преступники ехали по городу на машине и стреляли в прохожих прямо из авто.
В результате инцидента пострадали не менее шести человек. Причем четверо из них, по словам медиков, находится в тяжелом состоянии. Что касается стрелявших, то их, как сообщает ряд местных СМИ, удалось задержать. Между тем, по другим сведениям, подозреваемым удалось скрыться.
Стрельба в городе Марчерата.
Предположительно, инцидент стал следствием произошедшей ранее ссоры между несколькими иностранцами «неевропейского происхождения», пишет газета Corriere della Sera. Кроме того, есть информация, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах.
Мэр Романо Каранчини обратился к жителям Мачераты с призывом не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации.
Стрельба в городе Марчерата .