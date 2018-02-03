2018-02-03T16:48:43+03:00
Спорт

Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации

На этот пост претендуют еще пять человек
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кирсан Илюмжинов.Кирсан Илюмжинов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 3 февраля, из числа претендентов на пост главы Российской шахматной федерации выпал глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Президент Международной шахматной федерации снял свою кандидатуру с голосования на выборах, которые проходят в Мокве. Позднее его примеру последовал еще один кандидат - чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч.

- Благодарен региональным федерациям, которые выдвинули меня на выборы. Я снимаю свою кандидатуру и сконцентрируюсь на международной деятельности, - приводит слова Илюмжинова "Р-Спорт".

После этого в гонке остались действующий президент РШФ Андрей Филатов, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров.

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