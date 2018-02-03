В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
В МИД РФ выразили глубокое разочарование антироссийской направленностью новой ядерной стратегии США, анонсированной накануне. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.
«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», - говорится в тексте сообщения.
В министерстве отметили, что курс Вашингтона подразумевает масштабное наращивание ядерных вооружений. Он обосновывается ссылками на модернизацию российских ядерных сил, а также ложными утверждениями об увеличении их роли в оборонной доктрине Москвы.
«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях», - заявили в МИД РФ, подчеркнув, что данные обвинения не имеют ничего общего с реальным положением дел.
В ведомстве добавили, что для обеспечения собственной безопасности России придется учитывать подходы, изложенные в новой ядерной стратегии Пентагона.