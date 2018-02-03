3 Февр. 2018 2018-02-03T17:13:06+03:00

В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США Фото: Иван ВИСЛОВ

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения собственной безопасности Москва будет вынуждена учитывать подходы, изложенные в документе

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В МИД РФ выразили глубокое разочарование антироссийской направленностью новой ядерной стратегии США, анонсированной накануне. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.

«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», - говорится в тексте сообщения.

В министерстве отметили, что курс Вашингтона подразумевает масштабное наращивание ядерных вооружений. Он обосновывается ссылками на модернизацию российских ядерных сил, а также ложными утверждениями об увеличении их роли в оборонной доктрине Москвы.

«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях», - заявили в МИД РФ, подчеркнув, что данные обвинения не имеют ничего общего с реальным положением дел.

В ведомстве добавили, что для обеспечения собственной безопасности России придется учитывать подходы, изложенные в новой ядерной стратегии Пентагона.