2018-02-03T17:13:06+03:00
В мире

В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения собственной безопасности Москва будет вынуждена учитывать подходы, изложенные в документе
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments39
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии СШАВ МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии СШАФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В МИД РФ выразили глубокое разочарование антироссийской направленностью новой ядерной стратегии США, анонсированной накануне. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.

«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», - говорится в тексте сообщения.

В министерстве отметили, что курс Вашингтона подразумевает масштабное наращивание ядерных вооружений. Он обосновывается ссылками на модернизацию российских ядерных сил, а также ложными утверждениями об увеличении их роли в оборонной доктрине Москвы.

«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях», - заявили в МИД РФ, подчеркнув, что данные обвинения не имеют ничего общего с реальным положением дел.

В ведомстве добавили, что для обеспечения собственной безопасности России придется учитывать подходы, изложенные в новой ядерной стратегии Пентагона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве в субботу выпало рекордное количество снега
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей