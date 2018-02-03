СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
Шведская служба государственной безопасности (СЭПО) прекратило наблюдение за уроженцем Узбекистана Рахматом Акиловым за три месяца до того, как он совершил теракт в Стокгольме.
Как сообщает газета The Local со ссылкой на доклад министерства юстиции Швеции, СЭПО начала наблюдение за Акиловым 31 августа 2016 года, получив информацию о том, что он может представлять опасность. Однако в январе прошлого года слежка была свернута. Приблизительно в то же время злоумышленник начал планировать нападение, отмечает издание.
Судья Рунар Викстер не нашел изъянов в работе СЭПО. По его мнению, служба не имела конкретных данных для применения к Акилову превентивных мер и сделала все возможное с учетом информации, которой располагала.
В апреле 2017 года, управляя грузовиком, Акилов совершил наезд на толпу прохожих на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. В результате погибло пять человек, 15 пострадали. Ранее прокуратура Швеции предъявила Акилову обвинение в терроризме.