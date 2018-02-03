СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки

3 Февр. 2018 2018-02-03T18:38:18+03:00

В апреле 2017 года Рахмат Акилов совершил наезд на толпу людей, в результате погибли пять человек, 15 пострадали

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Шведская служба государственной безопасности (СЭПО) прекратило наблюдение за уроженцем Узбекистана Рахматом Акиловым за три месяца до того, как он совершил теракт в Стокгольме.

Как сообщает газета The Local со ссылкой на доклад министерства юстиции Швеции, СЭПО начала наблюдение за Акиловым 31 августа 2016 года, получив информацию о том, что он может представлять опасность. Однако в январе прошлого года слежка была свернута. Приблизительно в то же время злоумышленник начал планировать нападение, отмечает издание.

Судья Рунар Викстер не нашел изъянов в работе СЭПО. По его мнению, служба не имела конкретных данных для применения к Акилову превентивных мер и сделала все возможное с учетом информации, которой располагала.

В апреле 2017 года, управляя грузовиком, Акилов совершил наезд на толпу прохожих на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. В результате погибло пять человек, 15 пострадали. Ранее прокуратура Швеции предъявила Акилову обвинение в терроризме.