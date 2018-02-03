2018-02-03T20:51:36+03:00
Политика

СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе

Утверждается, что боевики поразили боевой самолет с помощью ракеты
Денис СУХОВ
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Подтверждения этой информации от официальных военных ведомств не поступалоПодтверждения этой информации от официальных военных ведомств не поступалоФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийские боевики выступили с утверждением о том, что им удалось сбить военный самолет в небе над провинцией Идлиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, штурмовик был сбит в районе города Саракиб при помощи зенитной ракеты, поразившей один из двигателей. Пилот сумел катапультироваться, его судьба на данный момент остается неизвестной.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Позднее в Минобороны РФ официально подтвердили, что и самолет, и пилот - российские. Наш летчик погиб, ведя бой с террористами. Как сообщили в военном ведомстве, истребитель Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Минобороны совместно с Сирийским военным командованием начало работу по возвращению тела погибшего российского пилота на родину.

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