СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
Сирийские боевики выступили с утверждением о том, что им удалось сбить военный самолет в небе над провинцией Идлиб.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спутниковый телеканал Sky News Arabia.
По предварительным данным, штурмовик был сбит в районе города Саракиб при помощи зенитной ракеты, поразившей один из двигателей. Пилот сумел катапультироваться, его судьба на данный момент остается неизвестной.
Подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Позднее в Минобороны РФ официально подтвердили, что и самолет, и пилот - российские. Наш летчик погиб, ведя бой с террористами. Как сообщили в военном ведомстве, истребитель Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Минобороны совместно с Сирийским военным командованием начало работу по возвращению тела погибшего российского пилота на родину.
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