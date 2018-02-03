2018-02-03T19:31:21+03:00
В мире

Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы

Северокорейские представители получают товары двойного назначения через теневых дельцов
Денис СУХОВ
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Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программыНемецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программыФото: REUTERS
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КНДР закупку материалов и оборудования для развития ядерной программы через свое посольство в Берлине. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханс-Георг Масен.

«Мы вынуждены констатировать, что оттуда осуществляется деятельность по закупкам товаров, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программой», - цитирует Масена телерадиокомпания NDR.

По его словам, контрразведывательное ведомство пресекает подобные сделки, когда их обнаруживает, однако не может гарантировать полную остановку подобной деятельности северокорейских дипломатов.

В настоящее время ведомство исходит из того, что представители КНДр получают товары двойного назначения «через другие рынки или прибегая к помощи теневых дельцов, в том числе в Германии». Сведения об этом поступали как минимум в 2016 и 2017 годах, добавил Масен.

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