2018-02-03T20:23:17+03:00
В мире

Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки

По мнению президента США, допущенные ФБР злоупотребления делают слухи о его «сговоре» с Москвой полностью несостоятельными
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Опубликованная накануне служебная записка о злоупотреблениях, допущенных ФБР при расследовании «российского дела», доказывает полную несостоятельность утверждений о сговоре предвыборной команды Дональда Трампа с Москвой.

«Но охота на ведьм продолжается. Не было ни сговора, ни обструкции (термин, который теперь используется следствием после года безуспешных поисков доказательств сговора). Это позор для Америки!», - написал президент США в своем Твиттер.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США рассекретил подготовленную республиканцами записку, в которой описаны многочисленные нарушения, допущенные ФБР при расследовании предполагаемых связей команды Трампа с Москвой.

В частности, Бюро обманным путем получило в суде разрешение на слежку за сотрудниками штаба Трампа на основании недостоверного «досье», подготовленного экс-агентом MI-6 Кристофером Стилом. Позже выяснилось, что данные материалы были сфабрикованы по заказу штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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