2018-02-03T22:25:53+03:00
Политика

Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе

Ранее Су-25 ВКС РФ был сбит террористами в небе над арабской республикой, пилот погиб в бою с боевиками
Денис СУХОВ
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Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в ИдлибеСирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в ИдлибеФото: скриншот с видео
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Курдские силы самообороны Африна выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью российского летчика, самолет которого был сбит террористами в небе над сирийской провинцией Идлиб.

«В первую очередь хочу выразить соболезнования российскому народу в связи с гибелью летчика сбитого российского самолета в Идлибе», - заявил официальный представитель КСС Рейзан Хеду.

По его словам, российский летчик погиб от рук террористов, которые также виновны в гибели многих курдов.

«Необходимо объединить усилия для совместной борьбы с ними и их покровителями… Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», - добавил Хеду.

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25, сбитого боевиками в Идлибе при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот самолета сумел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.

Позже российские военные нанесли ответный удар, в результате которого были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков.

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