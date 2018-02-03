3 Февр. 2018 2018-02-03T22:47:30+03:00

Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе Фото: скриншот с видео

По данным ведомства, было уничтожено по меньшей мере 30 террористов

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Министерство обороны РФ опубликовало видео удара высокоточным оружием по террористам, сбившим российский штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб.

Ролик продолжительностью 25 секунд был размещен в сети телеканалом «Звезда».

На записи запечатлен момент удара — видно, как снаряд поражает здание, в котором укрылись боевики.

Ранее с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса террористам удалось сбить над Идлибом российский Су-25. Пилот сумел катапультироваться из поврежденного самолета и геройски погиб, сражаясь с подоспевшими на место крушения боевиками.

Позже российские военные нанесли ответный удар по району запуска ракеты, сбившей самолет. В результате, по данным Минобороны РФ, были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).