2018-02-03T23:25:47+03:00
Общество

Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину

Парламентарии признались, что намерены и в дальнейшем посещать полуостров
Юлия ДИВЕЕВА
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Немецкие депутаты приехали с визитом в КрымНемецкие депутаты приехали с визитом в КрымФото: Евгения ГУСЕВА
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Посетившие полуостров Крым немецкие депутаты от партии "Альтернатива для Германии" не боятся негативной реакции Киева на свой визит и не волнуются из-за возможного запрета на въезд на Украину.

"Нас это нисколько не беспокоит. Напротив, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз" — заявил журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Также члены делегации рассказали, что власти ФРГ не оказывали на них никакого давления во время подготовки их поездки в Крым. Споры о том, стоит ли ехать, происходили внутри партии.

"Мы хотим нашей поездкой подать особый сигнал, потому что мы считаем важным совместное плодотворное сосуществование с Россией", - отметил Бекамп.

Делегация депутатов из трех региональных парламентов ФРГ прибыла на полуостров в субботу. В нее вошли члены партии "Альтернатива для Германии". Визит парламентариев завершится девятого февраля.

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