Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна

3 Февр. 2018 2018-02-03T23:58:27+03:00

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Актриса Ума Турман рассказала о том, что кинопродюсер Харви Вайнштейн домогался ее сразу после съемок фильма «Криминальное чтиво».

«Я знала его довольно хорошо, прежде чем напал на меня. Он часами говорил со мной о материале и хвалил мои идеи и поддерживал . Это, возможно, заставило меня не обращать внимание на тревожные знаки», - поделилась Турман.

По ее словам, в отеле в Париже они вдвоем обсуждали сценарий, когда Вайнштейн вдруг снял халат и позвал ее за собой по коридору в сауну, продолжая беседу. Турман ответила продюсеру отказом

«Я не чувствовала угрозы. Я считала его чудаковатым, как будто это был ваш эксцентричный дядя», - вспоминает кинозвезда в интервью The New York Times

Позже они встретились в гостинице в Лондоне и Вайнштейн напал на нее, пытаясь раздеть и принудить к близости. Турман удалось отбиться от негоПосле этого продюсер угрожал ей разрушить ее карьеру, если она расскажет о его домогательствах.

Вайнштейна в данный момент лечится от сексуальной зависимости.