Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Актриса Ума Турман рассказала о том, что кинопродюсер Харви Вайнштейн домогался ее сразу после съемок фильма «Криминальное чтиво».
«Я знала его довольно хорошо, прежде чем напал на меня. Он часами говорил со мной о материале и хвалил мои идеи и поддерживал . Это, возможно, заставило меня не обращать внимание на тревожные знаки», - поделилась Турман.
По ее словам, в отеле в Париже они вдвоем обсуждали сценарий, когда Вайнштейн вдруг снял халат и позвал ее за собой по коридору в сауну, продолжая беседу. Турман ответила продюсеру отказом
«Я не чувствовала угрозы. Я считала его чудаковатым, как будто это был ваш эксцентричный дядя», - вспоминает кинозвезда в интервью The New York Times
Позже они встретились в гостинице в Лондоне и Вайнштейн напал на нее, пытаясь раздеть и принудить к близости. Турман удалось отбиться от негоПосле этого продюсер угрожал ей разрушить ее карьеру, если она расскажет о его домогательствах.
Вайнштейна в данный момент лечится от сексуальной зависимости.
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