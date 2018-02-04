В Москве в субботу выпало рекордное количество снега

4 Февр. 2018 2018-02-04T00:22:04+03:00

Снег в Москве будет идти почти неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 12 часов в столице выпало 33% месячной нормы осадков

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Субботний снегопад в Москве установил новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Так по данным синоптиков, 3 февраля с 09:00 до 21:00 выпало 14 миллиметров осадков. Это на 5,1 миллиметр больше предыдущего рекорда для этого дня за 86 лет наблюдений. Предыдущий рекорд установил 3 февраля 2008 года, года выпало 8,9 миллиметров снега.

ВВ Гидрометцентре отметили, что за 12 часов в столице выпало 33% месячной нормы осадков. Всего в феврале в среднем выпадает 41,1 миллиметров осадков.

Согласно прогнозу, снегопад разной интенсивности продолжится в регионе как минимум до четверга.

Отметим, что синоптики уже назвали снегопад самым масштабным за столетие. Норма выпавших осадков за январь превышена почти в полтора раза. Из-за снега в столицы падают деревья, ухудшилась ситуация на дорогах.

МЧС предупредило о гололеде, сильном и мокром снеге 4 февраля в Москве и области.