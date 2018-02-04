Глава Пентагона на встрече с Полтораком процитировал гимн Украины
Министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе со своим украинским коллегой Степаном Полтораком процитировал гимн Украины, говоря о борьбе за независимость республики.
"Сегодня я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" — в этих словах государственного гимна отражается борьба за независимость", — цитирует Мэттиса сайт Минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 февраля, глава Пентагона принял министра обороны Украины. В ходе беседы стороны обсудили военное сотрудничество между странами. Полторак сообщил, что на встрече рассмотрели вопрос о передаче США Украине летального оружия. По его словам, это «большой сигнал для Украины и сигнал для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ».
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»