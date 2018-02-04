2018-02-04T02:53:14+03:00
Политика

Ответственность за сбитый в Сирии Су-25 взяли на себя боевики «Джабхат-ан-Нусры»*

Главарь террористов подтвердил, что самолет был сбит из ПЗРК
Юлия ДИВЕЕВА
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Место падения российского Су-25, сбитого в сирийском ИдлибеМесто падения российского Су-25, сбитого в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Российский самолет Су-25 в сирийском Идлибе сбили боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая входит террористическую организацию "Джабхат-ан-Нусра" (*запрещена в РФ). Об этом сообщили сами террористы через сайт Ebaa.

Как пишет Washington Post, командир отряда противовоздушной обороны боевиков Махмуд Туркмани рассказал, что российский самолет был сбит с помощью ПЗРК якобы во время бомбежки города Серакаб в Идлибе. Он назвал это местью за своих людей.

В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

Напомним, 3 февраля Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований. Летчик успел сообщить, что катапультируется, но был убит во время боя с террористами.

После этого российские военные нанесли по району атаки на самолет удар высокоточным оружием.

Эксперты отмечают, что Су-25 на высоте, где боевики могли его сбить только из ПЗРК , какие недавно американцы поставили сирийским курдам, и отрядам свободной сирийской армии.

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Наши военные журналисты Виктор Баранец и Александр Коц — о том, что известно о сбитом в Сирии российском самолете и убитом летчике (подробности)

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