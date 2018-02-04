США отрицают передачу своим партнерам в Сирии зенитных комплексов

4 Февр. 2018 2018-02-04T01:40:49+03:00

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Пентагон отрицает, что передавал силам сирийской оппозиции оружие типа «земля-воздух». Такое заявление сделал представитель военного ведомства Эрик Пэхон.

По его словам, Вашингтон проанализируют информацию о том, что российский самолет Су-25 был сбит из зенитно-ракетного комплекса, поставленного США их партнерам в Сирии.

"Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасности наших партнеров по коалиции", — сказал он.

Пэхон заверил, что США "сосредоточены на борьбе с террористической группировкой "Исламске государство" (ИГ, зарпещена в РФ) вместе с партнерами, передает РИА Новости.

"США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

Напомним, 3 февраля Минобороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб. Летчик успел сообщить, что катапультируется, но был убит во время боя с террористами. Ответственность за это взяла на себя "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ).