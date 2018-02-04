2018-02-04T02:26:01+03:00
Спорт

Главу американского НОК хотят отправить в отставку из-за скандала с Нассаром

Сенаторы Конгресса настаивают на ответственности руководства организации в безнаказанности врача сборной по гимнастике
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Гендиректоа Национального олимпийского комитета США Скотт БлэкмунГендиректоа Национального олимпийского комитета США Скотт БлэкмунФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Гендиректора Национального олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна могут заставить уйти в отставку из-за скандала с домогательствами врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к спортсменкам. На этом настаивают американские сенаторы.

Член верхней палаты Конгресса демократ Джин Шахин и республиканец Джони Эрст направили совместное заявление, в котором подчеркнули, что руководство НОК США обязано было вмешаться еще в 2015 году, когда американская федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы о домогательствах, пишет ТАСС.

"Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встает вопрос о мере ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка", - считают сенаторы.

На прошлой неделе Блэкмун объявил о том, что НОК США принял решение начать независимое расследование по вопросу о том, почему Нассар мог на протяжении многих лет действовать безнаказанно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»