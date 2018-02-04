Главу американского НОК хотят отправить в отставку из-за скандала с Нассаром

4 Февр. 2018 2018-02-04T02:26:01+03:00

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Гендиректора Национального олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна могут заставить уйти в отставку из-за скандала с домогательствами врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к спортсменкам. На этом настаивают американские сенаторы.

Член верхней палаты Конгресса демократ Джин Шахин и республиканец Джони Эрст направили совместное заявление, в котором подчеркнули, что руководство НОК США обязано было вмешаться еще в 2015 году, когда американская федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы о домогательствах, пишет ТАСС.

"Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встает вопрос о мере ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка", - считают сенаторы.

На прошлой неделе Блэкмун объявил о том, что НОК США принял решение начать независимое расследование по вопросу о том, почему Нассар мог на протяжении многих лет действовать безнаказанно.