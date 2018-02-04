Глава МИД Ирана раскритиковал новую ядерную доктрину США

4 Февр. 2018 2018-02-04T02:50:34+03:00

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Новая ядерная доктрина США приближает человечество к гибели. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его мнению, Вашингтон в этом документе «демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении»

«Это приближает человечество к уничтожению. Неудивительно, что стрелки часов Судного дня в самом опасном положении с 1953 года», - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Он обвинил президента США Дональда Трампа в неосторожном упрямстве которое уничтожает Совместный всеобъемлющий план действий.

Напомним, 26 января Стрелки часов Судного дня снова перевели вперед за 30 секунд. Сейчас до ядерной полуночи остается две минуты. Так близко к атомной войне человечество не приближались с момента первого испытания ядерной бомбы. Символические часы Судного дня впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of Atomic Scientists.