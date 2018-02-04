2018-02-04T08:22:59+03:00
Экономика

Делегация немецких депутатов в Крыму назвала санкции против РФ ошибкой

Парламентарии намерены дать бизнесменам из ФРГ рекомендации по сотрудничеству с регионом
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутаты земельных парламентов Германии прибыли в Крым с визитомДепутаты земельных парламентов Германии прибыли в Крым с визитомФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты региональных парламентов Германии, прибывшие с визитом в Крым, считают введение санкций в отношении России ошибкой. По их мнению, эти ограничительные меры не помогут Западу добиться поставленных целей.

"Санкции никогда не приводили к успеху, и мы смотрим на них очень критически. Из-за санкций страдает в первую очередь простое население и политическое руководство. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", - сказал член палаты депутатов Берлина Хью Бронзон.

По его словам, члены делегации по итогам поездки в Крым смогут дать рекомендации немецким фирмам о сотрудничестве с крымскими предприятиями, передает ТАСС.

Напомним, в субботу на полуостров прибыла делегации членов партии «Альтернатива для Германии», которые входят в составы трех земельных парламентов ФРГ - Северного Рейн-Вестфалия, Берлина, Баден-Вюртемберга. Они намерены обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским.

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