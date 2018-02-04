В результате рейда израильских военных погиб 19-летний палестинец

4 Февр. 2018 2018-02-04T03:58:39+03:00

Столкновения произошли на Западном берегу реки Иордан во время поисков причастных к убийству раввина Разиэля Шэваха

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Во время рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан погиб один палестинец. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

"В Дженине скончался 19-летний Ахмед Самир Абу Обейд. Причиной его смерти стало серьезное ранение головы", - говорится в сообщении ведомства в официальном Twitter.

Как пишет Jerusalem Post, инцидент произошел во время проведения поисков в местечке Брукин лиц, которые могут быть причастны к убийству раввина Разиэля Шеваха. Около двухсот местных жителей начали бросат камни в автомобили, на которых перемещались военнослужащие. Те ответили огнем.

Помимо погибшего юноши, пять человек получили травмы резиновыми пулями.

Раввин Разиэль Шевах погиб 10 января на Западном берегу Иордана. Его машину обстреляли неизвестные.