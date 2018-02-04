В результате рейда израильских военных погиб 19-летний палестинец
Во время рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан погиб один палестинец. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.
"В Дженине скончался 19-летний Ахмед Самир Абу Обейд. Причиной его смерти стало серьезное ранение головы", - говорится в сообщении ведомства в официальном Twitter.
Как пишет Jerusalem Post, инцидент произошел во время проведения поисков в местечке Брукин лиц, которые могут быть причастны к убийству раввина Разиэля Шеваха. Около двухсот местных жителей начали бросат камни в автомобили, на которых перемещались военнослужащие. Те ответили огнем.
Помимо погибшего юноши, пять человек получили травмы резиновыми пулями.
Раввин Разиэль Шевах погиб 10 января на Западном берегу Иордана. Его машину обстреляли неизвестные.