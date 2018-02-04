Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса в 12-м раунде

4 Февр. 2018 2018-02-04T04:28:59+03:00

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Россиянин Мурат Гассиев победил в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг кубинца Юниера Дортикоса нокаутом в 12-м раунде.

Бой проходил в Сочи. Россиянин в первых раундах не форсировал события в атаке, отдав инициативу кубинцу и сосредоточившись на обороне. Кубинцу не хватало точных, акцентированных ударов, большинство из которых попадали в блок. Он боксировал одиночными ударами, тогда как россиянин предпочитал действовать комбинациями и более разнообразно.

Во второй половине боя чаще сам шел вперед, что принесло свои плоды в заключительных раундах. Уже в 11-м раунде Дортикос едва не упал после его удара, но сумел устоять. В 12-раунде кубинец несколько раз падал от ударов Гассиев, поднимался, но в итоге перевалился через канаты, пишет ТАСС.

В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который на прошлой неделе победил латвийца Майриса Бриедиса по очкам. Встреча пройдет в Джедде (Саудовская Аравия) в мае.