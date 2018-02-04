МИД РФ пообещал ответные меры на новую ядерную доктрину США

4 Февр. 2018 2018-02-04T04:53:50+03:00

Ведомство назвало заверения Вашингтона в заинтересованности в стабильных отношениях с Россией лицемерными

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Россия примет ответные меры безопасности в связи позицией США, изложенной в новой ядерной доктрине страны. Такое заявление сделал МИД РФ,

"Нам придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД также обвинил Вашингтон в лицемерии, поскольку заверения США в заинтересованности в стабильных отношениях с Россией противоречат тем обвинениям в адрес Москвы, которые содержатся в доктрине.

"Американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в «агрессивном поведении» и всевозможных «вмешательствах» и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в «нарушениях» целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями. Такие безапелляционные штампы в последнее время в Вашингтоне тиражируются без пауз", - отметили в МИД.