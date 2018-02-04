Трамп расстроен тем, что в США все говорят только о России

4 Февр. 2018 2018-02-04T05:30:45+03:00

Президент удручен тем, что никто не обсуждает улучшения, которые происходят в стране

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Американцы предпочитают обсуждать не реальное улучшение своей жизни в США, а предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года. На это посетовал в своем микроблоге в Twitter президент Дональд Трамп.

"Превосходные показатели по рабочим местам, и, наконец, спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что спустя длившихся год поисков не было выявлено никакого сговора!" - написал он.

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Ранее Трамп назвал расследование "российского дела" позором для Америки. Заявление он сделал после того, как была опубликована служебная записка о злоупотреблениях, допущенных ФБР при расследовании. Документ, по мнению президента, доказывает полную несостоятельность утверждений о сговоре его предвыборной команды с Москвой.

Напомним, спецпрокурор по «делу России» Роберт Мюллер планировал допросить Трампа в рамках расследования «вмешательства» в американские выборы. Первым допрошенным действующим членом администрации США стал Джефф Сешнс.