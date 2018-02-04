2018-02-04T05:49:21+03:00
Спорт

Гассиев пообещал зрелищный финальный бой с Усиком

Россиянин сразится с украинцем в финале Всемирной суперсерии бокса 11 мая
Юлия ДИВЕЕВА
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Мурат Гассиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССМурат Гассиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российский боксер Мурат Гассиев признался, что до конца не был уверен, что сможет победить кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной суперсерии бокса, который состоялся в ночь на воскресенье в Сочи.

"Дортикос - очень сильный боксер. До последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Сегодня получилось, как получилось", - отметил россиянин.

Соперником Гассиева в финале станет украинский боксер Александр Усик. Россиянин пообещал, что этот бой будет не менее зрелищным, чем полуфинальный, передает ТАСС.

"Мы выложимся на 100%, этот бой будет не менее зрелищный, чем сегодняшний", - заявил спортсмен.

Напомним, Гассиев победил Дортикоса в 12 раунде нокаутом. Он вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик на прошлой неделе в полуфинале выиграл по очкам у Майриса Бриедиса из Латвии.

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