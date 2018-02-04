2018-02-04T07:04:09+03:00
Политика

МИД ФРГ признал ответственность Германии за создание концлагерей в Польше

Зигмар Габриэль заверил, что ФРГ не допустит приуменьшения тяжести преступлений нацистов в будущем
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.Фото: REUTERS
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Германия признает свою ответственность за создание нацистским режимом концентрационных легерей в Польше во времена Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Нет ни малейшего сомнения в том, кто ответственен за создание лагерей смерти, кто ими управлял и уничтожил там миллионы европейских евреев: это делали немцы. Наша страна и никакая другая совершила это организованное массовое убийство", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что участие в преступлениях "отдельных коллаборационистов ничего не меняет". Он напомнил, что по замыслу нацистов "польская культура подлежала такому же уничтожению, как и жизнь каждого еврея". И заверил, что власти ФРГ допустят того, чтобы тяжесть совершенных нацистами преступлений преуменьшалась в следующих поколениях, передает ТАСС.

Напомним, в Польше приняли закон об уголовной ответственности за публичные обвинения польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.

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