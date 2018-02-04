2018-02-04T08:07:12+03:00
В мире

Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США

Речь идет о судне Omaha, названном так в честь родного города 87-летнего инвестора
Дарья ИВАШКИНА
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Американский предприниматель Уоррен БаффеттАмериканский предприниматель Уоррен БаффеттФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Миллиардер Уоррен Баффет, который обладает вторым в США капиталом (после Билла Гейтса), принял участие в церемонии ввода в строй нового прибрежного боевого корабля военно-морских сил (ВМС) США Omaha. Торжественное мероприятие прошло в порту Сан-Диего, расположенном в штате Калифорния.

Также на церемонии присутствовала и дочь 87-летнего инвестора Сюзан, которая является «крестной» судна: в 2015 году она дала имя новой боевой единице американских ВМС. Стоит отметить, что Омаха - это родной город Уоррена Баффета, который находится в штате Небраска.

После торжественной речи Сюзан Баффет корабль стоимостью 440 миллионов долларов был официально введено в состав военно-морских сил США, передает Associated Press.

СПРАВКА «КП»

Длина боевого корабля Omaha - 66 метров, водоизмещение - около трех тысяч тонн, максимальная скорость - 74 километра в час. Судно относится к кораблям класса LCS и предназначено для действий на прибрежном мелководье.

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