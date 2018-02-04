Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

4 Февр. 2018 2018-02-04T09:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В некоторых районах Подмосковья сильный снегопад, обрушившийся на столицу и область 3 февраля, вызвал перебои в электроснабжении. При этом, как заверили в региональном Минэнерго, серьезных сбоев не было: отключения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут.

По данным подмосковного министерства энергетики, эпицентр снегопада пришелся на северные и западные районы области. «Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах», - говорится в сообщении ведомства.

Также там отмечается, что в связи с непогодой в настоящее время усилен контроль над работой подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередач. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала: более 3,2 тысячи энергетиков находятся в полной готовности к возможным ЧП.

Напомним, в минувшую субботу на московский регион обрушился сильный снегопад, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений.