2018-02-04T09:05:40+03:00
Москва

Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

Сбои наблюдались в Истре, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Пушкинском и Можайском районах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в ПодмосковьеСнегопад вызвал массовые отключения электричества в ПодмосковьеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В некоторых районах Подмосковья сильный снегопад, обрушившийся на столицу и область 3 февраля, вызвал перебои в электроснабжении. При этом, как заверили в региональном Минэнерго, серьезных сбоев не было: отключения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут.

По данным подмосковного министерства энергетики, эпицентр снегопада пришелся на северные и западные районы области. «Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах», - говорится в сообщении ведомства.

Также там отмечается, что в связи с непогодой в настоящее время усилен контроль над работой подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередач. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала: более 3,2 тысячи энергетиков находятся в полной готовности к возможным ЧП.

Напомним, в минувшую субботу на московский регион обрушился сильный снегопад, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»