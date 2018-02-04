2018-02-04T09:23:55+03:00
Москва

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада

Снег начался в столице в субботу, 3 февраля, и усилился в воскресенье
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопадаВ аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопадаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 февраля, в аэропортах Москвы задержали 75 рейсов, и еще 17 отменили. А виной всему стал мощный снегопад, обрушившийся на столицу в минувшую субботу.

Так, по состоянию на 09:10 мск, в Домодедово 20 рейсов числятся задержанными, а 16 - отмененными. В Шереметьево же, согласно информации на «Яндекс.Расписание», перенесли вылет 46 лайнеров. Что касается Внуково, то там отменили один авиарейс, а еще девять самолетов отправятся в путь с опозданием.

Напомним, субботний снегопад стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. За день в Москве выпало 14 миллиметров осадков. А в воскресенье, 4 февраля, снег в городе не прекратился, а только усилился. Как ожидается, к понедельнику в мегаполисе выпадет половина месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50-60 сантиметров (как отмечают метеорологи, это небывалая высота для первых чисел февраля).

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»