В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада

4 Февр. 2018 2018-02-04T09:23:55+03:00

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В воскресенье, 4 февраля, в аэропортах Москвы задержали 75 рейсов, и еще 17 отменили. А виной всему стал мощный снегопад, обрушившийся на столицу в минувшую субботу.

Так, по состоянию на 09:10 мск, в Домодедово 20 рейсов числятся задержанными, а 16 - отмененными. В Шереметьево же, согласно информации на «Яндекс.Расписание», перенесли вылет 46 лайнеров. Что касается Внуково, то там отменили один авиарейс, а еще девять самолетов отправятся в путь с опозданием.

Напомним, субботний снегопад стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. За день в Москве выпало 14 миллиметров осадков. А в воскресенье, 4 февраля, снег в городе не прекратился, а только усилился. Как ожидается, к понедельнику в мегаполисе выпадет половина месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50-60 сантиметров (как отмечают метеорологи, это небывалая высота для первых чисел февраля).