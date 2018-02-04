4 Февр. 2018 2018-02-04T10:36:55+03:00

В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

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По последним данным, за субботу, 3 февраля, в Москве выпало 23 миллиметра осадков или почти 64% месячной нормы, которая для февраля составляет 36 миллиметров.

При этом высота сугробов в столице достигла рекордных 43 сантиметров. Как уточнили в Гидрометцентре России, за минувшие сутки высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) увеличилась на 11 сантиметров. По словам метеорологов, 43 сантиметра - это рекордное для нынешней зимы значение.

Напомним, в минувшую субботу на московский регион обрушился сильный снегопад, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. Причем ожидается, что к понедельнику сугробы в городе вырастут до 50-60 сантиметров.

Между тем из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов. Кроме того, снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье.