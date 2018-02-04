В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию

4 Февр. 2018 2018-02-04T11:24:47+03:00

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В Центре новой американской безопасности считают, что Вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы, которые, как считают в Вашингтоне, исходят от России и Китая.

В частности, как отметил старший научный сотрудник аналитического центра Пол Шарре в ходе своего выступления в американском конгрессе, РФ обгоняет Соединенные Штаты сразу по нескольким видам вооружений. Так, эксперт признал преимущество нашей страны по системам ПВО и высокоточному оружию.

«Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», - цитирует заявление Шарре RT.

По мнению аналитиков, у Вашингтона отсутствует «стратегическая гибкость», поэтому там не смогли спрогнозировать возникшие угрозы.

Кстати, напомним, ранее в США уже заявляли о превосходстве российской армии над американской.