В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
В Центре новой американской безопасности считают, что Вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы, которые, как считают в Вашингтоне, исходят от России и Китая.
В частности, как отметил старший научный сотрудник аналитического центра Пол Шарре в ходе своего выступления в американском конгрессе, РФ обгоняет Соединенные Штаты сразу по нескольким видам вооружений. Так, эксперт признал преимущество нашей страны по системам ПВО и высокоточному оружию.
«Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», - цитирует заявление Шарре RT.
По мнению аналитиков, у Вашингтона отсутствует «стратегическая гибкость», поэтому там не смогли спрогнозировать возникшие угрозы.
Кстати, напомним, ранее в США уже заявляли о превосходстве российской армии над американской.