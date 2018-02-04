2018-02-04T11:53:29+03:00
В мире

В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР

Как ожидается, депутатов будут выводить из зала заседания в убежище
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДРВ японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В японском парламенте решили провести во время одного из заседаний Палаты представителей (нижней палаты парламента) учения на случай падения ракеты, выпущенной со стороны КНДР.

Как ожидается, после «учебного» срабатывания системы J-Alert, экстренного оповещения об опасности падения ракеты, служба безопасности выведет всех 465 депутатов из зала заседания и сопроводит их в убежище, сообщает телеканал NHK.

Кстати, это будут первые учения, когда японских парламентариев будут выводить из здания. Ранее депутаты проводили учения на случай землетрясения, однако тогда зала заседания не покидали. Политики просто надели на себя защитные шлемы.

Отметим, Япония действительно опасается удара КНДР и считает нужным продолжать оказывать давление на Пхеньян. Как стало известно ранее в воскресенье, премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ даже собирается в ближайшее время попросить США и Южную Корею возобновить совместные военные учения, против проведения которых уже давно выступает КНДР.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»