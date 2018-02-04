В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР

4 Февр. 2018 2018-02-04T11:53:29+03:00

Как ожидается, депутатов будут выводить из зала заседания в убежище

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В японском парламенте решили провести во время одного из заседаний Палаты представителей (нижней палаты парламента) учения на случай падения ракеты, выпущенной со стороны КНДР.

Как ожидается, после «учебного» срабатывания системы J-Alert, экстренного оповещения об опасности падения ракеты, служба безопасности выведет всех 465 депутатов из зала заседания и сопроводит их в убежище, сообщает телеканал NHK.

Кстати, это будут первые учения, когда японских парламентариев будут выводить из здания. Ранее депутаты проводили учения на случай землетрясения, однако тогда зала заседания не покидали. Политики просто надели на себя защитные шлемы.

Отметим, Япония действительно опасается удара КНДР и считает нужным продолжать оказывать давление на Пхеньян. Как стало известно ранее в воскресенье, премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ даже собирается в ближайшее время попросить США и Южную Корею возобновить совместные военные учения, против проведения которых уже давно выступает КНДР.