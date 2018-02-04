Казахстанец притворился девушкой и прошел в финал конкурса красоты
Житель Алма-Аты Илай Дягилев переоделся девушкой и дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan. Таким образом он хотел обратить внимание общества на то, насколько важны «естественность и индивидуальность каждого человека».
Как стало известно, фотографии молодого человека в образе Арины Алиевой из Шымкента пришлись по вкусу многим казахстанцам, и они отдали свои голоса за притворившегося девушкой мужчину. Это позволило 22-летнему жителю Алма-Аты выйти в финал состязания.
Однако на последнем этапе молодой человек решил во всем признаться. «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой», - сказал Дягилев в интервью Sputnik Kazakhstan.
После этого организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца «за предоставление недостоверных сведений о себе» и заменили его на другую участницу.