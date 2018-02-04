2018-02-04T13:20:14+03:00
Общество

Казахстанец притворился девушкой и прошел в финал конкурса красоты

Подобный эксперимент молодой человек решил провести ради пропаганды «естественной женской красоты»
Дарья ИВАШКИНА
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На последнем этапе молодой человек решил во всем признатьсяНа последнем этапе молодой человек решил во всем признатьсяФото: скриншот видео
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Житель Алма-Аты Илай Дягилев переоделся девушкой и дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan. Таким образом он хотел обратить внимание общества на то, насколько важны «естественность и индивидуальность каждого человека».

Как стало известно, фотографии молодого человека в образе Арины Алиевой из Шымкента пришлись по вкусу многим казахстанцам, и они отдали свои голоса за притворившегося девушкой мужчину. Это позволило 22-летнему жителю Алма-Аты выйти в финал состязания.

missv.kzmissv.kz
Представляем удивительных участниц ПОЛУФИНАЛА @missv.kz в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Са ыныш Т сынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения . 3. Выбери раздел Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.
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Однако на последнем этапе молодой человек решил во всем признаться. «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой», - сказал Дягилев в интервью Sputnik Kazakhstan.

После этого организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца «за предоставление недостоверных сведений о себе» и заменили его на другую участницу.

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