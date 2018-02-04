Власти Подмосковья заявили о чрезвычайной метеорологической ситуации в регионе
Подмосковные власти заявили о чрезвычайной метеорологической ситуации в регионе. При этом в пресс-службе губернатора и правительства Московской области заверили, что местные власти «прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций».
Как стало известно, в настоящее время все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог. Так, только на федеральных трассах Подмосковья с последствиями снегопада борются 350 единиц спецтехники.
Кроме того, на контроле находятся и вопросы энергетики. «Все обрывы линий электропередач, которые произошли за ночь, были оперативно устранены», - говорится в Instagram пресс-службы Московской области.
Напомним, в минувшую субботу на московский регион обрушился сильный снегопад, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. За сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Между тем в воскресенье снег начал идти еще интенсивнее.
Маршрут «Мытищи-Щелково».Таймлапс дорожного коллапса по маршруту из Москвы в Подмосковье
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