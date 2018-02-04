2018-02-04T14:38:39+03:00
Политика

Уничтожено более 30 террористов в Сирии

По району, из которого был произведен пуск ракеты по нашему штурмовику, нанесли удар [видео]
Сергей СЕМУШКИН
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Сразу после трагедии по району, из которого был произведен пуск ракеты по нашему штурмовику, вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием.

Соответствующая видеозапись была опубликована Минобороны. Как говорится в заявлении оборонного ведомства, «по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

А в воскресенье в район, наполненный боевиками, зашел сирийский спецназ, который с воздуха поддерживали ВКС России. Помимо уничтожения террористов, в задачу спецназа входит поиск элементов ПЗРК, чтобы получить ответ на вопрос: кто же снабдил головорезов из «Джабха ан-Нусры» этими комплексами.

В то же время официальный представитель Пентагона Эрих Пэхон уже поспешил заявить, что «США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем».

Минобороны опубликовало видео удара по боевикам в Идлибе после крушения Су-25.

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