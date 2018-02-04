2018-02-04T14:45:36+03:00
Политика

Госдума: В Идлибе в районе крушения российского Су-25 работает сирийский спецназ

В настоящее время ведутся поиски элементов ПЗРК, из которого был сбит штурмовик
Денис СУХОВ
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Су-25 был сбит в провинции ИдлибСу-25 был сбит в провинции ИдлибФото: скриншот с видео
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В районе провинции Идлиб, в котором накануне был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ, работает сирийский спецназ. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, сирийские войска ищут элементы переносного зенитно-ракетного комплекса, из которого был сбит российский штурмовик. Поддержку с воздуха осуществляют самолеты ВКС РФ.

«Если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен», - цитирует Водолацкого РИА Новости.

Напомним, боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) сбили Су-25 ВКС РФ, выполнявший плановый облет в сирийской провинции Идлиб. Пилот самолета сумел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.

По данным Минобороны РФ, ответным ударом российские военные уничтожили до 30 боевиков.

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