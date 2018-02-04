2018-02-04T15:05:00+03:00
В мире

Турецкие службы безопасности задержали в Анкаре «министра информации» ИГ*

По данным СМИ, Омер Йетек отвечал в группировке за медиа-сферу
Денис СУХОВ
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Турецкие службы безопасности задержали в Анкаре «министра информации» ИГ*Турецкие службы безопасности задержали в Анкаре «министра информации» ИГ*Фото: EASTNEWS/AFP
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Турецкие силы безопасности задержали в Анкаре предполагаемого «министра информации Исламского государства»*. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

По данным телеканала Haberturk, Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности группировки в подконтрольны ИГ* средствах массовой информации. Кроме того, его подозревают в причастности к нескольким терактам на территории Турции. Суд постановил отправить задержанного под арест.

Всего с момента начала боевых действий против ИГ* в Ираке и Сирии, турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с этой террористической организацией. Из страны были депортированы более трех тысяч, под стражей находятся 780 человек, из них 350 — иностранцы. Часть из них осуждены по обвинению в терроризме. Ежемесячно в разных районах Турции производятся десятки задержаний предполагаемых пособников терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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