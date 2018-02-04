Турецкие службы безопасности задержали в Анкаре «министра информации» ИГ*

4 Февр. 2018 2018-02-04T15:05:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Турецкие силы безопасности задержали в Анкаре предполагаемого «министра информации Исламского государства»*. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

По данным телеканала Haberturk, Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности группировки в подконтрольны ИГ* средствах массовой информации. Кроме того, его подозревают в причастности к нескольким терактам на территории Турции. Суд постановил отправить задержанного под арест.

Всего с момента начала боевых действий против ИГ* в Ираке и Сирии, турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с этой террористической организацией. Из страны были депортированы более трех тысяч, под стражей находятся 780 человек, из них 350 — иностранцы. Часть из них осуждены по обвинению в терроризме. Ежемесячно в разных районах Турции производятся десятки задержаний предполагаемых пособников терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.