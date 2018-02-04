2018-02-04T16:36:09+03:00
В мире

Президент Ирана обвинил Вашингтон в «бессовестном лицемерии»

Новая ядерная доктрина США противоречит позиции американских властей по вопросу использования оружия массового поражения, отметил Хасан Роухани
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новая ядерная доктрина США противоречит декларируемой позиции американских властей по вопросу использования оружия массового поражения и необходимости мирного сосуществования. Такое мнение выразил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, США называют использование оружия массового поражения преступлением против человечности и активно противодействуют распространению ядерного оружия в мире. Но при этом сам Вашингтон провоцирует гонку вооружений, модернизирует собственный ядерный арсенал и готов использовать его против соперников.

«Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования и поэтому нужды в силах обороны не будет?», - добавил Роухани, отметив «бессовестное лицемерие», с которым Вашингтон грозит ядерным оружием Москве.

В пятницу Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, которая допускает применение ядерного оружия для защиты от неядерного нападения. Среди главных угроз США называются Россия, Китай и Иран.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис
На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов
В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25
При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси
В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий
Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов
Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко
Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине
На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис