Президент Ирана обвинил Вашингтон в «бессовестном лицемерии»

4 Февр. 2018 2018-02-04T16:36:09+03:00

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Новая ядерная доктрина США противоречит декларируемой позиции американских властей по вопросу использования оружия массового поражения и необходимости мирного сосуществования. Такое мнение выразил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, США называют использование оружия массового поражения преступлением против человечности и активно противодействуют распространению ядерного оружия в мире. Но при этом сам Вашингтон провоцирует гонку вооружений, модернизирует собственный ядерный арсенал и готов использовать его против соперников.

«Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования и поэтому нужды в силах обороны не будет?», - добавил Роухани, отметив «бессовестное лицемерие», с которым Вашингтон грозит ядерным оружием Москве.

В пятницу Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, которая допускает применение ядерного оружия для защиты от неядерного нападения. Среди главных угроз США называются Россия, Китай и Иран.