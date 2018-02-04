2018-02-04T17:03:58+03:00
Политика

Саакашвили заявил, что подготовил список кандидатов на должности в правительстве Украины

Более тысячи сторонников политика вышли на «Марш за будущее» в центре Киева
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Саакашвили заявил, что подготовил список кандидатов на должности в правительстве УкраиныСаакашвили заявил, что подготовил список кандидатов на должности в правительстве УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили объявил, что подготовил список кандидатов на должности в украинском правительстве.

«До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку», - заявил политик на митинге на Европейской площади в Киеве.

Ранее более тысячи сторонников Саакашвили вышли на «Марш за будущее» в центре украинской столицы. Главное требование протестующих — отставка президента страны Петра Порошенко.

Саакашвили также пообещал опубликовать фотографии и домашние адреса депутатов Рады, «которые должны проголосовать за отставку Порошенко».

«Мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим - чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли», - добавил экс-губернатор.

Участники марша настаивают, что Порошенко должен объявить об отставке во время их следующей акции 18 февраля.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис
На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов
В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25
При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси
В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий
Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов
Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко
Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине
На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис