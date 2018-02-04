4 Февр. 2018 2018-02-04T17:03:58+03:00

Саакашвили заявил, что подготовил список кандидатов на должности в правительстве Украины Фото: REUTERS

Более тысячи сторонников политика вышли на «Марш за будущее» в центре Киева

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Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили объявил, что подготовил список кандидатов на должности в украинском правительстве.

«До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку», - заявил политик на митинге на Европейской площади в Киеве.

Ранее более тысячи сторонников Саакашвили вышли на «Марш за будущее» в центре украинской столицы. Главное требование протестующих — отставка президента страны Петра Порошенко.

Саакашвили также пообещал опубликовать фотографии и домашние адреса депутатов Рады, «которые должны проголосовать за отставку Порошенко».

«Мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим - чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли», - добавил экс-губернатор.

Участники марша настаивают, что Порошенко должен объявить об отставке во время их следующей акции 18 февраля.