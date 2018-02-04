Глава МИД ФРГ: Новая ядерная доктрина США представляет особую угрозу для Европы

4 Февр. 2018 2018-02-04T18:19:45+03:00

Зигмар Габриэль подчеркнул, что ситуация с безопасностью в мире в последние годы существенно изменилась в худшую сторону

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Новая ядерная доктрина США свидетельствует о перезапуске гонки атомных вооружений, что представляет особую угрозу для Европы. Такое мнение выразил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу», - заявил Габриэль.

По словам дипломата, ситуация с безопасностью в мире в последние годы существенно изменилась, в том числе в связи с «резкой утратой доверия к России».

«Есть явные свидетельства того, что она (Россия) наращивает не только традиционные вооружения, но и ядерный арсенал», - считает Габриэль.

Глава МИД ФРГ отметил, что «глобальный миропорядок» все чаще ставится под сомнение, и необходимо найти ответы на эти вызовы, которые состоят не только в наращивании ядерного арсенала.

«Вместо новых боевых систем нам нужны новые инициативы по разоружению», - добавил министр.