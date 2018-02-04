4 Февр. 2018 2018-02-04T18:53:17+03:00

В центре Афин произошли столкновения анархистов с полицией Фото: REUTERS

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты

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В воскресенье в центре Афин произошли столкновения между полицией и протестующими леворадикальными анархистскими организациями.

Сегодня на площади Синтагма греческой столицы прошел патриотический митинг националистов «Македония — это Греция», являющийся акцией протеста против компромисса относительно названия соседнего государства Македония. Акция собрала порядка 140 тысяч человек.

Одновременно на прилегающих улицах состоялся «контрмитинг» анархистов. Его участники начали забрасывать полицейских «коктейлями Молотова», в ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В феврале МИД Греции подготовит проект соглашения, которое закончит 30-летний спор с Республикой Македония. В Афинах не согласны мириться с тем, что название соседней страны полностью совпадает с названием региона на севере Греции.

Ожидается, что в качестве компромисса Республика Македония получит новое название, которое определят на референдуме.