2018-02-04T19:12:39+03:00
Политика

Немецкие парламентарии были приятно удивлены качеством дорог в Крыму

Делегация из ФРГ получила самые приятные впечатления от прибытия на российский полуостров
Денис СУХОВ
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ФОТО Лев Федосеев/ТАССФОТО Лев Федосеев/ТАСС
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Немецкие парламентарии, прибывшие в Крым с официальным визитом, были приятно удивлены качеством местного дорожного покрытия. Об этом сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Делегация депутатов из ФРГ пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли члены правой партии «Альтернатива для Германии» из ирех региональных парламентов ФРГ — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии.

«Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», - отметил Гемпель.

По его словам, гости довольны визитом и получают самые благоприятные впечатления от посещения Крыма. Кроме того, они убедились, что международные санкции не привели к дефициту продовольствия на полуострове.

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