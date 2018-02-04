2018-02-04T19:36:27+03:00
В мире

Меланья Трамп отказалась от совместного фото с мужем

Сойдя с борта самолета во Флориде, первая леди не стала задерживаться, чтобы вместе с супругом попозировать журналистам
Денис СУХОВ
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Меланья Трамп отказалась от совместного фото с мужемМеланья Трамп отказалась от совместного фото с мужемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первая леди США Меланья Трамп отказалась от совместного фото с супругом в аэропорту Палм-Бич в американском штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно протоколу, сразу после прибытия президент США Дональд Трамп сошел с борта самолета и ненадолго задержался, чтобы дать журналистам возможность сделать снимок.

Однако Меланья держалась от мужа на расстоянии, не подала ему руку и, спустившись по трапу, быстрым шагом направилась к машине. В результате Трамп был вынужден приветствовать прессу в печальном одиночестве, после чего сел в автомобиль вслед за супругой.

Отметим, что ранее Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение перед публикой, отказываясь брать его за руку во время официальных визитов. В частности, в аэропорту Рима и Тель-Авива.

С другой стороны, супруга неожиданно пришла на помощь президенту США во время празднования Пасхи в Белом доме — Меланья напомнила мужу положить руку на сердце во время исполнения национального гимна.

Меланья Трамп отказалась от совместного фото с мужем.Сойдя с борта самолета во Флориде, первая леди не стала задерживаться, чтобы вместе с супругом попозировать журналистам

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