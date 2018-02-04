Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Американские власти рассматривают возможность введения нефтяного эмбаро в отношении Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с аргентинским коллегой Хорхе Фори в Буэнос-Айресе.
«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», - сказал Тиллерсон.
Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не может «со скрещенными руками» наблюдать за тем, как «уничтожают демократию» в Венесуэле.
Напомним, ранее США ввели санкции против некоторых компаний и должностных лиц Боливарианской республики, призывая Каракас провести в стране справедливые и демократические выборы. Вашингтон намерен арестовывать обнаруженные активы венесуэльских физических и юридических лиц, попавших в «черный список».
Также карательные меры США могут коснуться третьих стран, сотрудничающих с фигурантами санкционных списков. В частности по этой причине в конце января власти Никарагуа прекратили экспорт в Венесуэлу.