2018-02-04T22:31:08+03:00
В мире

Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

По словам госсекретаря, Вашингтон не может спокойно наблюдать за «уничтожением демократии» в Боливарианской республике
Денис СУХОВ
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Американские власти рассматривают возможность введения нефтяного эмбаро в отношении Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с аргентинским коллегой Хорхе Фори в Буэнос-Айресе.

«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не может «со скрещенными руками» наблюдать за тем, как «уничтожают демократию» в Венесуэле.

Напомним, ранее США ввели санкции против некоторых компаний и должностных лиц Боливарианской республики, призывая Каракас провести в стране справедливые и демократические выборы. Вашингтон намерен арестовывать обнаруженные активы венесуэльских физических и юридических лиц, попавших в «черный список».

Также карательные меры США могут коснуться третьих стран, сотрудничающих с фигурантами санкционных списков. В частности по этой причине в конце января власти Никарагуа прекратили экспорт в Венесуэлу.

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