Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси

4 Февр. 2018 2018-02-04T23:07:27+03:00

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

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Летевший рейсом из Киева самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международный авиалинии Украины» совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что посадка самолета прошла на скорости, превышающей стандартную, из-за неполадок в механизме выпуска закрылков. По данным грузинских телеканалов, экипаж лайнера заблаговременно оповестил пассажиров о жесткой посадке.

«В результате приземление прошло успешно. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал», - цитирует сообщение пресс-службы агентство РИА Новости.

В компании подчеркнули, что экипаж воздушного судна действовал в полном соответствии с инструкциями и требованиями правил безопасности. Сразу после приземления лайнер прошел техническую проверку.

За пассажирами, которые должны были вылететь на том же самолете из Тбилиси в Киев, был направлен другой борт.