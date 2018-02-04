Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей

4 Февр. 2018 2018-02-04T23:18:46+03:00

Полиция сорвала планы злоумышленника, не дав ему даже приблизиться к исполнительнице во время концерта в Орландо

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Полиция американского города Орландо (штат Флорида) предотвратила похищение известной певицы Ланы Дель Рей, задержав злоумышленника во время концерта.

Как пишет местное издание Orlando Sentinel, в правоохранительные органы города поступил анонимный звонок с сообщением о том, что некий Майкл Хант публикует в соцсетях «загадочные и угрожающие» записи в адрес певицы. К полученной информации стражи порядка отнеслись серьёзно. Выяснилось, что 43-летний подозреваемый хорошо известен полиции: у него пять судимостей, а в последний раз он вышел из тюрьмы в январе 2014 года. В субботу Хант был задержан недалеко от концертного зала, где выступала Лана Дель Рей, при себе у него были нож и билет на её концерт.

«Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку вооруженного похищения», - сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

Отмечается, что предполагаемый похититель был задержан «до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта».