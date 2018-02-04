Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Полиция американского города Орландо (штат Флорида) предотвратила похищение известной певицы Ланы Дель Рей, задержав злоумышленника во время концерта.
Как пишет местное издание Orlando Sentinel, в правоохранительные органы города поступил анонимный звонок с сообщением о том, что некий Майкл Хант публикует в соцсетях «загадочные и угрожающие» записи в адрес певицы. К полученной информации стражи порядка отнеслись серьёзно. Выяснилось, что 43-летний подозреваемый хорошо известен полиции: у него пять судимостей, а в последний раз он вышел из тюрьмы в январе 2014 года. В субботу Хант был задержан недалеко от концертного зала, где выступала Лана Дель Рей, при себе у него были нож и билет на её концерт.
«Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку вооруженного похищения», - сообщила полиция города на своей странице в Twitter.
Отмечается, что предполагаемый похититель был задержан «до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта».