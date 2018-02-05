Убирать снег на улицах Москвы помогают военные

5 Февр. 2018 2018-02-05T01:29:36+03:00

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К уборке сугробов после сильнейшего снегопада в Москве и Красногорском районе Подмосковья привлечены военные и спецтехника. Такое распоряжение отдал командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, к которому обратились за помощью местные власти.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, к ликвидации последствий разгула стихии приступили сводные отряды от инженерной бригады и Семеновского полка. Задействованы до ста военнослужащих и три единицы специальной техники: два грейдера и одна универсальная дорожная машина. В воскресенье вечером они приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов.

Напомним, небывалый снегопад обрушился на столицу и область в субботу, 3 февраля. Из-за непогоды в Москве задержали и отменили свыше 200 авиарейсов, а некоторые районы Подмосковья оказались без электричества. Штормовое предупреждение действует до 5 февраля, столичным школьникам разрешили в понедельник не ходить на занятия.